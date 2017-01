Leur maison endommagée par une tractopelle folle

À Carqueiranne, dans le Var, le conducteur d'une tractopelle a perdu le contrôle de son engin, qui a fini sa course sur la maison d'un couple d'une cinquantaine d'années.

Plus de peur que de mal ce vendredi à Carqueiranne... Un couple d'une cinquantaine d'années a vu une tractopelle s'encastrer dans sa maison! La maison se trouvait au bout d'une longue pente, que l'engin a dévalé. Heureusement sans faire de victime.

la tractopelle a notamment détruit la véranda. © Radio France - Sophie Glotin

Le conducteur de la tractopelle a lui eu le temps de sauter avant l'impact.

Des dégâts importants

L'engin est passé au travers de la clôture. © Radio France - Sophie Glotin

Mais les dégâts sont conséquents : l'entrée, le toit et la clôture de la maison sont endommagés. Une véranda a également explosé sous le choc.

"La pelle folle a dévalé la pente et percuté le mur de clôture. Elle s'est encastrée dans la maison. On est sous le choc, ma femme était à l'intérieur, heureusement tout le monde est sain et sauf", raconte Régis Léona, qui était dans son jardin quand il a vu la tractopelle dévaler la pente.