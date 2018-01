Un couple qui avait loué via la plateforme Airbnb sa maison de Sainte-Colombe au sud de Janzé en Ille-et-Vilaine l'a retrouvé entièrement saccagée après le week end du nouvel an.

Marina et Julien Mahroug ne peuvent plus vivre dans leur maison. Ils l'ont louée régulièrement via la plateforme Airbnb sans aucun problème jusqu'à ce week end du nouvel an où près d'une quarantaine de personnes ont totalement saccagé leur domicile. Elles ne devaient être que cinq. Marina Mahroug explique : "il m'a écrit nous souhaitons fêter le nouvel an en famille chez vous dans un endroit convivial et chaleureux, faites moi confiance".

Seulement voilà, le 1er janvier au matin, les voisins alertent le couple. Le lotissement est envahi. La maison est louée jusqu'au 2 janvier mais Marina et Julien Mahroug arrivent au plus vite et découvrent une scène d'horreur. La maison est saccagée, avec notamment beaucoup de casse. "ils ont cassé le frigo, le lave vaisselle, la chaudière. ils ont mis tous nos bibelots dans les douches, tous les tiroirs ont été arrachés, les matelas sont souillés" raconte Julien Mahroug. Les murs aussi sont tous abimés, les sols sont maculés d'alcool, il y a des détritus partout. Même le poisson rouge de leurs deux filles de 4 et 7 ans a été retrouvé mort.

Le lit parapluie a été retrouvé dans la baignoire - DR Marina Mahroug

Le couple appelle la gendarmerie qui leur conseille de repartir puisque la maison est louée jusqu'au lendemain. Attéré et bouleversé, il ne peut rien faire. la famille a décidé de porter plainte. Un huissier de justice est venu constater les dégâts et une entreprise de nettoyage industriel qui s'est rendue sur place estime qu'il y en a pour 60 heures de travail. Difficile pour le moment de chiffrer les dégâts, des artisans doivent se rendre sur place pour faire des devis mais les propriétaires estiment qu'il y en a pour 20 000 à 30 000 euros.

La cuisine était maculée d'ordures - DR Marina Mahroug

La maison est ravagée - DR Marina Mahroug

Le site Airbnb assure qu'il va héberger la famille dans un logement temporaire et qu'il l'assistera dans le cadre de sa garantie. Parrallèlement, un ami du couple a lancé une cagnotte de solidarité sur le site Le pot commun. Elle a déjà recueilli près de 10 000 euros.