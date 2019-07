Leur toit arraché atterrit dans le jardin en Isère

Saint-Vincent-de-Mercuze, France

Au milieu des maisons bâchées ou ayant des tuiles à terre il y a, sur les hauteurs du village de Saint-Vincent-de-Mercuze une maison plus touchée que les autres. Le toit de la maison que Michel Rencuret a hérité de sa mère a été littéralement arraché et gît près d'une vingtaine de mètres plus loin dans le jardin.

Une soirée d'enfer

Au passage les deux véhicules du couple ont aussi souffert. Une soirée d'enfer. "On était sur la terrasse vers 21h, 21h30 avec mon épouse, raconte Michel, on finissait de manger lorsqu'on a vu arriver les nuages. On a juste eu le temps de rentrer lorsqu'il y a eu un gros coup de vent et j'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai entendu des gouttes tomber dans la cheminée". Michel et Marie-Christine pensent alors que le vent a arraché quelques tuiles mais "lorsque j'ai pu sortir, poursuit Michel, j'ai vu que le toit était carrément emporté".

Après avoir reçu de l'aide de leur fille et de voisins, les Rencuret disent ensuite n'avoir reçu des pompiers "qu'une visite et puis plus rien. Mon mari courait de partout il était désespéré, raconte Marie-Christine, moi je n'ai rien dormi de la nuit je suis restée là (dans la cuisine NDLR) à attendre que quelqu'un vienne pour le toit". En vain.

Ils se sentent "abandonnés"

Et c'était encore le cas à midi ce mardi 2 juillet. Personne. Alors que Michel ne décolère pas "contre les services publics français", Marie-Christine "angoisse" et les deux se sentent "abandonnés". L'assurance ? "J'ai appelé, on m'a donné un numéro de dossier et dit qu'on allait s'en occuper "rapidement". J'attends depuis 8h30..." Une demi-journée c'est très long quand le grenier est ouvert sur le ciel et quand la météo annonce un nouveau risque d'orage pour le soir.

En fin d'après-midi Marie-Christine était plus rassurée "une petite entreprise qu'on a trouvé doit venir poser une bâche ce soir et notre assureur fait passer quelqu'un demain pour une couverture un peu plus solide". C'est déjà ça avant de savoir combien coûtera la réfection du toit.

La maison étêtée de Michel et Marie-Christine Rencuret à Saint-Vincent-de-Mercuze © Radio France - Laurent Gallien