Leur voiture cale sur un passage à niveau en Dordogne, ils sortent juste avant l'arrivée du train

On peine a imaginer la frayeur des deux passagers de la voiture bloqués mercredi 4 janvier peu après 23 heures sur un passage à niveau à Lamonzie Saint-Martin, dans le bergeracois, alors que les phares du train Bordeaux-Bergerac sont en vue, au bout de la voie. La conductrice de la voiture a calé, le train a percuté le véhicule, mais tout le monde s'en sort bien.

La femme roule sur la route du Rieu de Laysse, mais au moment de traverser le petit passage à niveau, son moteur cale. C'est la panique, elle ne parvient pas à redémarrer, donc à faire marche arrière. La voiture n'est pas complètement engagée, mais la sonnerie retentit, les barrières descendent.

Le train roulait à petite vitesse

Le train arrive mais il ne roule pas vite, il vient de redémarrer de la gare de Lamonzie-Saint-Martin. La conductrice et son passager ont le temps de sortir de la voiture juste à temps, avant que le train percute l'avant de la voiture. Le choc n'est pas très violent, et le TER s'arrête 500 mètres plus loin.

Il y avait des passagers à l'intérieur du train. Personne n'a été blessé. La rame a quand même été contrôlée par les techniciens de la SNCF, mais elle a pu repartir et terminer son voyage.