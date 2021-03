Leur voiture chute d'un pont à Villeneuve d'Ascq, deux jeunes dans un état grave

L'accident a été spectaculaire vendredi 12 mars. Peu après 23 heures, une voiture fait une sortie de route dans la courbe de Babylone, un secteur dangereux de Villeneuve d'Ascq dans la métropole lilloise. Le véhicule tombe du pont, et s'écrase sur la N227, 8 mètres plus bas. Les trois occupants, des jeunes, parviennent à sortir de la carcasse du véhicule avant l'arrivée des secours. Deux sont dans un état grave, polytraumatisés : ils ont 17 et 21 ans, hospitalisés "au service déchocage" du CHU de Lille. Le troisième, à peine majeur, est plus légèrement blessé : il a été transporté à l'hôpital de Roubaix.