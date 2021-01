Nouveaux ennuis judiciaires pour Patrick Balkany et sa famille. L'ancien maire de Levallois-Perret a été brièvement placé en garde à vue ce mercredi. Il est soupçonné de détournement de biens d'un dépôt public, d'abus de biens sociaux et de prise illégale d'intérêts.

Levallois-Perret : l'ancien maire Patrick Balkany a été placé en garde à vue et remis en liberté

Patrick Balkany a été placé en garde à vue, avant d'être remis en liberté mercredi soir. C'est dans une affaire de détournement de biens d'un dépôt public, d'abus de biens sociaux et de prise illégale d'intérêts. Il est reproché à l'ancien élu d'être impliqué dans la location d'un local n'étant pas censé être exploité. Ce local, situé dans la commune des Hauts-de-Seine, a été loué à diverses sociétés entre 2008 et 2015, a indiqué ce jeudi le parquet de Nanterre à nos confrères de l'AFP.

Plusieurs membres de son entourage ont également été entendus dans cette affaire, comme sa fille, son gendre et son directeur de cabinet. Les gardes à vue se poursuivaient jeudi dans la soirée. L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.

En juillet dernier, Patrick Balkany avait été mis en examen, soupçonné là d'avoir utilisé des agents municipaux à des fins personnels alors qu'il était maire de la commune. En mars, les deux époux, Isabelle et Patrick Balkany, ont tout deux été condamnés en appel pour fraude fiscale, puis en mai pour blanchiment.