Levallois-Perret : la mention "pas de noir" indiquée sur la fiche d'une annonce immobilière ne passe pas

C'est un particulier qui a alerté les réseaux sociaux. Une annonce locative à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, mentionnait ne vouloir que des locataires "de nationalité française" et "pas de noir". Au micro France Bleu, l'agence Laforêt, en charge du bien, parle d'un acte isolé.

"Attention pour la sélection des locataires : nationalité française obligatoire, pas de noir", voilà ce que l'on peut lire sur la fiche technique de location d'un appartement situé à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. C'est un particulier, en recherche d'un appartement et qui était allé visiter le bien, qui a alerté les réseaux sociaux. L'agence Laforêt, en charge du bien, présente aujourd'hui ses excuses et met en avant "un acte isolé" d'une agent immobilier qui ne travaille plus pour le groupe depuis déjà plusieurs mois.

"Suite à cela, j'ai pris des dispositions pour ne plus travailler avec ce propriétaire" - le directeur de l'agence Laforêt

Le responsable de l'agence des Lilas, où le bien était en gestion, affirme avoir découvert la fiche technique de location lors de la visite de l'appartement, visite effectuée en novembre dernier. Il plaide "l'acte isolé" d'une de ses anciennes salariées et reconnaît sa négligence : "cela a échappé à ma vigilance, cela a été aussi une négligence de ma part, je le reconnais, de ne pas m'en être rendu compte. Cette personne ne fait plus partie de la société et nous avons pris des dispositions pour que cela ne se reproduise plus. Je vais consacrer encore plus de temps à sensibiliser l'équipe commerciale pour lutter contre la discrimination" Laurent Balestra qui affirme également au micro de France Bleu Paris avoir immédiatement présenté ses excuses à la personne qui est tombée sur la fiche technique.

Quant à la propriétaire aux critères racistes, l'agence Laforêt qui gérait plusieurs de ses bien déclare avoir mis fin à toute collaboration avec cette cliente. SOS Racisme précise, via un communiqué, étudier "la faisabilité d'une action judiciaire".