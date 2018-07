Corse, France

Dieudonné « pas défendable » pour Laurent Marcangeli

Pour le maire d’Ajaccio, il est très clair que Dieudonné n’a pas sa place en Corse. L’humoriste est prévu le 16 juillet dans la cité impériale et compte bien s’y produire mais Laurent Marcangeli estime pour sa part qu’il y a un véritable risque de trouble à l’ordre public. Il s’insurge également des propos qu’aurait tenus Dieudonné sur Georges Mela, après que le maire de Porto-Vecchio ait décidé d’interdire son spectacle dans sa ville.

Laurent Marcangeli le maire d'Ajaccio annonce qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher Dieudonné de se produire dans sa ville Copier

« La teneur de ses spectacles est souvent controversée. Par ailleurs, je tiens à rappeler qu’il a eu des termes particulièrement orduriers sur Georges Mela, qui est le maire de Porto-Vecchio, et qui est mon ami. Je ne peux pas supporter ces propos qu’il a tenu sur Facebook qui sont vraiment dans la veine d’un personnage qui cherche la polémique et qui a l’insulte très facile. Si c’est sur Ajaccio, et si je sais où c’est, j’entends faire pareil qu’à Porto Vecchio. Il y a un véritable risque de trouble à l’ordre public. »

« Même la liberté d’expression a ses limites »

Même son de cloche pour Jean Charles Orsucci le maire de Bonifacio, qui affirme que même la liberté d’expression ne peut justifier le contenu des spectacles de Dieudonné. « Là on n'est pas dans l’expression, on n'est pas dans des idées qui sont acceptables, l’antisémitisme est à combattre fortement, je pense que sa présence peut engendrer des problèmes de tranquillité publique, et nous devons nous, élus et responsable politiques, faire en sorte que cela ne soit pas possible.

« Son interdiction il peut se la mettre où il veut »

Dieudonné pour sa part conteste avoir insulté Georges Mela, mais n’y va pas avec des pincettes afin de critiquer la décision du maire de Porto-Vecchio « S'il veut faire interdire mon spectacle qu’il essaye, mais comment pourrait-il faire ? Cela n’a pas vraiment de sens, mais il essaye, certainement pour plaire à son parti, de faire un peu de zèle politique, mais on est dans un état de droit. Le spectacle aura donc lieu à Porto-Vecchio, à Ajaccio, et peut-être qu’avec le succès venant on mettra une date à Bastia.[…] Le peuple de Corse il se déplace s'il a envie, il n'a pas besoin de Georges Mela, pour savoir ce qui est drôle ou ce qui ne l’est pas. »

L'humoriste affirme lui qu'il se produira bien en Corse, peu importe les interdictions. Copier

Le spectacle « Emancipation » de Dieudonné est en théorie prévu le 15 juillet à Porto-Vecchio, et le 16, à Ajaccio.