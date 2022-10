Levothyrox : Merck mis en examen, une étape importante pour les victimes ligériennes

Nouvelle étape judiciaire dans l'affaire du Levothyrox. La filiale française du laboratoire allemand Merck a été mis en examen pour "tromperie aggravée" suite au changement de formule du médicament contre la thyroïde. Une satisfaction pour les malades qui souffriraient de troubles sévères : maux de tête, perte des cheveux, fatigue extrême. Mais le combat est loin d'être terminé pour maître Christophe Lèguevaques.

Des indices graves et concordants ?

"C'est simplement le fait que le juge d'instruction considère qu'il existe des indices graves et concordants. Nous allons continuer à nous battre, à la fois pour que cette mise en examen soit confirmée par un renvoi devant le tribunal, et surtout pour qu'on examine aussi les autres infractions comme l'homicide involontaire et la mise en danger de la vie d'autrui" précise l'avocat qui mène une action collective contre le laboratoire, y compris pour des plaignants de la Loire.

Cette mise en examen de Merck, c'est aussi une avancée pour Zohra Merhoum, responsable de l'association Alerte Levothyrox 42, qui réuni plusieurs dizaines de malades. Elle-même dit avoir beaucoup souffert des effets de la seconde formule du Levothyrox : "personnellement je n'étais plus moi-même, j'oubliais tout, j'avais des vertiges en permanences, je perdais mes cheveux, ma langue avait doublé de volume". L'habitante de Roanne pour qui la mise en examen de Merck est justifiée.

J'était devenue un zombie ! - Marie, habitante de Saint-Etienne.

La seconde formule du Levothyrox, Marie, habitante de Saint-Etienne, dit aussi en avoir subit les effets : "Moi elle m'a donné des maux de tête, des insomnies, des douleurs musculaires tout le temps là, ma vue se troublait tout le temps. Ma vie c'était entre mon lit et mon canapé. J'étais devenu un zombie". Marie qui comme d'autres utilisateurs du Levothyrox demande un dédommagement à la hauteur de sa souffrance. Mais surtout un retour à la première formule du médicament.

Merck se défend de toute infraction

La filiale française de Merck a réagit par voie de communiqué : "Cette mise en examen ne concerne en aucun cas la qualité de la nouvelle formule du Levothyrox", assure le laboratoire, soulignant vouloir "apporter toute précision nécessaire afin de faire établir qu'aucune infraction pénale, de quelque nature que ce soit, n'a été commise".