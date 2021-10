Incendie à Leyrieu : périmètre de sécurité pour des bouteilles d'acétylène

Les pompiers ont été ce jeudi soir vers 18 heures pour un incendie dans l'entrepôt d'une entreprise de travaux publics à Leyrieu, en Nord-Isère. Le feu a touché 350 mètres-carré sur les 700 du bâtiment. Quatre véhicules ont été détruits par les flammes. Les salariés ont été évacués, aucun n'a été blessé. L'incendie a été éteint à l'aide deux lances à eau.

Un gaz très instable

Dans l'entrepôt, les sapeurs-pompiers ont trouvé une dizaine de bouteilles. Deux d'entre elles contenaient de l'acétylène, un produit particulièrement instable. Une cellule spécialisé dans les risques technologiques et chimiques a été dépêchée sur place. Les deux bouteilles - dont l'une fuyait - ont été extraites, puis immergées pour les refroidir et éviter qu'elles ne prennent feu. L'opération peut durer plus de 24 heures. Ces bouteilles restent donc sous surveillance et le périmètre de sécurité autour de l'entreprise était toujours en place ce vendredi matin.