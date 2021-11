LGV : l'agglo Pays Basque ne sera pas remboursée pour le tronçon Tours-Bordeaux

Le Conseil d'Etat a rejeté ce mardi le pourvoi de l'agglo Pays Basque qui demandait un remboursement total ou partiel de sa contribution au financement du tronçon de la LGV entre Tours et Bordeaux.

C'est la fin d'un contentieux qui aura duré une dizaine d'années. Le Conseil d'Etat a donné tord ce mardi 9 novembre à l'agglo Pays Basque en rejetant la demande de remboursement total ou partiel pour le tronçon de la LGV Tours-Bordeaux. La communauté d'agglo, qui avait contribué à hauteur de 14,3 millions d'euros, avait saisi la justice à l'époque, avant d'en arriver jusqu'au Conseil d'Etat.

Les élus s'estimaient lésés

"Dès l'instant où la moitié des collectivités qui devaient participer au financement n'avaient finalement pas versé le moindre centime, on considérait qu'il n'y avait plus de causalité dans le contrat, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus raison que l'on puisse nous demander de payer une somme que les autres n'avaient pas réglé" plaide Jean-René Etchegaray, qui n'était pas à la tête de l'agglo au début des poursuites judiciaires, mais qui dénonce la décision du Conseil d'Etat.

Le département des Pyrénées-Atlantiques, celui des Landes ou encore l'agglo de Mont-de-Marsan et de Pau par exemple avaient alors décidé d'interrompre ou ne pas verser leur contribution, notamment à cause de la suspension du prolongement de la ligne jusqu'à Toulouse et jusqu'au Pays Basque.

Une décision qui fait écho à la polémique d'aujourd'hui

"Tout ceci éclaire malgré tout d'un jour particulier la requête de la Région et l'Etat qui viennent nous demander des financements supplémentaires sur le tronçon entre Bordeaux et Dax, ajoute le président de l'agglo Pays Basque. Nous voulons d'abord nous prononcer sur la question du principe : faut-il une ligne à grande vitesse ? Mon opinion est qu'au regard de ce qui s'est passé, dans ce bilan coût/avantage, le Pays Basque n'a pas intérêt à entrer dans ce projet."