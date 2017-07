LGV Limoges-Poitiers : les élus de la haute Vienne haussent le ton

Grosse colère des élus de la Haute Vienne après les propos d’Emmanuel Macron le weekend dernier. Le chef de l'état estime que les lignes LGV ne sont plus une priorité. Au conseil départemental, on demande le remboursement des sommes allouées pour les études.

Le président du conseil départemental de la Haute Vienne est remonté comme un réveil ! Comme d'autres élus limousin, il n'a pas franchement apprécié les déclarations ce weekend d'Emmanuel Macron qui inaugurait la Ligne à Grande Vitesse Paris-Rennes. Le chef de l’état a précisé qu'il entendait mettre la priorité sur "les transports du quotidien" plutôt que sur de nouveaux "grands projets" tels que la LGV.

La pilule passe mal en Haute Vienne où on avait mis sur la table 5 millions d'euros pour les études entre Paris et Bordeaux et son barreau annexe Limoges-Potiers. Le président du Conseil Départemental de la Haute Vienne demande le remboursement de ces sommes. Jean Claude Leblois ajoute : " Emmanuel Macron a rompu la confiance qu'il y a entre les territoires et l'état"

L'agglomération de Limoges souhaite faire la même démarche pour récupérer prés de 3 millions d'euros., mais son président Gérard Vandenbroucke " ne se fait pas d'illusion"

La situation est encore plus compliquée pour l'ex Limousin qui avait elle-aussi dépensé plusieurs millions dans le Bordeaux-Paris. Mais entre temps, la Nouvelle-Aquitaine, qui a absorbé l'ancienne région et ses budgets, profite pleinement de ses investissements. Difficile aujourd'hui alors dans ces conditions de réclamer un remboursement.