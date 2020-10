Le Mali annonce la libération de l'otage bordelaise Sophie Pétronin

La présidence du Mali annonce ce jeudi soir sur les réseaux sociaux la libération l'otage bordelaise Sophie Pétronin. Elle serait en route pour Bamako, selon la présidence.

L'humanitaire de 75 ans avait été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao (nord du Mali), et était prisonnière depuis près de quatre ans. Elle vivait sur place et dirigeait là-bas une organisation d'aide à l'enfance qu'elle avait fondée en 2004. Pendant le week-end, plus d'une centaine de prisonniers soupçonnés d'appartenir à des groupes jihadistes ont été relâchés et cette opération pourrait avoir été négociée contre la libération de Sophie Pétronin et d'un autre otage kidnappé le 25 mars dernier, Soumaïla Cissé.

La présidence de la République "confirme la libération de M. Soumaïla Cissé et Mme Sophie Pétronin. Les ex-otages sont en route pour Bamako", a-t-elle indiqué sur Twitter.

Emmanuel Macron "a appris avec un immense soulagement la libération" de Sophie Pétronin a indiqué l'Elysée dans un communiqué jeudi soir. "Heureux de la savoir libre", le président de la République "remercie tout particulièrement les autorités maliennes pour cette libération" et "les assure de l'entière volonté de la France de soutenir le Mali dans la lutte qu'il mène avec persévérance contre le terrorisme au Sahel", ajoute la présidence, sans donner de détails sur les circonstances de cette libération.

Plusieurs vidéos depuis son enlèvement

Dans l'espoir de voir sa mère libérée, le fils de Sophie Pétronin, Sébastien Chadaud, avait pris un vol Paris-Bamako dans la journée de mardi. Le neveu de Sophie Pétronin, qui vit à Andernos en Gironde, confiait dès ce jour-là à l'AFP que "selon des contacts sur place", l'humanitaire française "pourrait être en cours d'acheminement" pour un retour en France. Depuis son enlèvement, Sophie Pétronin était apparue à plusieurs reprises dans des vidéos diffusées par un groupe jihadiste au Sahel. Son fils et son neveu étaient très inquiets pour sa santé et affirmaient avoir reçu "des nouvelles alarmantes" en novembre 2018.

Le comité de soutien créé pour sa libération était particulièrement actif en Nouvelle-Aquitaine, sa région d'origine, où une grande photo d'elle avait été accrochée sur la façade de l'hôtel de région. Sophie Pétronin était présentée comme la dernière otage française au monde.