Libéré un an après avoir accidentellement tué une jeune femme d'une balle dans la tête à Montpellier

L’homme qui a tué accidentellement une jeune femme le 1er janvier 2020 dans le quartier Tournezy à Montpellier a été libéré de prison samedi, quasiment un an jour pour jour après le drame. La victime avait été retrouvée morte au volant d'une voiture, tuée d'une balle en pleine tête. Cette serveuse de métier était venue passer le réveillon de la Saint-Sylvestre avec quatre amis dont l'auteur du coup de feu mortel. Cet homme âgé de 33 ans au moment des faits, a rapidement reconnu avoir ouvert le feu. Il était persuadé que l’arme n’était pas chargée.

Il voulait impressionner ses amis

Cette version a été confirmée par une autre jeune femme qui se trouvait dans la voiture au moment du drame. L'information judiciaire pour homicide involontaire ouverte par le parquet avait été requalifiée en meurtre par le juge d'instruction. "Cette décision judiciaire qui vient d'être rendue et qui est importante pour nous, confirme la position de mon client depuis le début, à savoir s'il s'agit d'un accident, selon son avocat Maître Luc Abratkiewicz. Le juge des libertés et de l'intention a estimé qu'il ne pouvait plus prolonger la détention de mon client".

"Le juge de liberté et de la détention a rendu une décision expliquant que tous les témoins présents ce soir-là ont confirmé le caractère accidentel de ce drame. Les investigations techniques ont confirmé également les déclarations de mon client sur la matérialité des faits. Et puis surtout, un an après, il n'y a toujours aucun mobile et pour qu'il y ait meurtre. On ne tue pas sans raison. Il faut a minima une certaine animosité, une rancœur, de la violence, une dispute. Tout ceci n'existe pas dans ce dossier."

"Cette mise en liberté est conforme au réquisitoire initial du procureur de la République qui avait qualifié les faits d'homicide involontaire."

"Cela n'enlève en rien l'aspect dramatique de ce dossier, précise l'avocat. On est très loin de la position du magistrat instructeur qui était à l'époque excessive et ce caractère excessif est aujourd'hui montré dans le dossier."

''Mon client n'a pas le profil d'un criminel. Cette remise en liberté s'appuie sur des éléments sérieux' Copier

La victime était serveuse dans une boîte de nuit d'Avignon

L'auteur du coup de feu possédait un pistolet automatique 9 mm, retrouvé dans un sac à proximité de la voiture, mais sans permis de port d'arme. Il s'en était équipé récemment pour se protéger "car il se sentait menacé depuis que son cousin avait été abattu dans le cadre d’un règlement de compte à Avignon, expliquait à l'époque à France Bleu Hérault, le procureur de Montpellier, Fabrice Bélargent. Il était lui-même déjà connu de la police, notamment pour trafic de stupéfiants."

Le tireur avait déjà exhibé l'arme lors du trajet aller entre Avignon et Montpellier pour impressionner ses amis. Il avait ensuite laissé le pistolet dans le vide-poches de la voiture pour aller passer la soirée avec ses amis à la discothèque L'Entrepôt à Lattes, à quelques centaines de mètres de là. Mais il n'avait pas, faute de place, pu séparer l'arme du chargeur. En remontant dans la voiture après la fête, il a oublié qu'il avait laissé le chargeur et a tiré accidentellement.

"Il a parfaitement conscience qu'il a enlevé une vie. Et il a parfaitement conscience qu'une famille souffre."

L'auteur du coup de feu a tenté de mettre fin à ses jours après les faits, explique Maître Luc Abratkiewicz.

"Aujourd'hui, il va mal. Je pense que psychologiquement c'est un garçon qui est détruit. L'enquête établit que ce soir-là, aucun élément nous permet de penser qu'il avait la moindre dispute, la moindre animosité avec la victime. Au contraire, c'était son amie. Malgré cette remise en liberté c'est quelqu'un qui est détruit. Il doit se reconstruire. Il a parfaitement conscience qu'il a commis un acte irréparable, même si c'est un acte accidentel. Il a parfaitement conscience qu'il a enlevé une vie. Et il a parfaitement conscience qu'une famille souffre."