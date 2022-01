"Libérez notre camarade" : des habitants de Gentioux ont manifesté devant l'hôtel de police à Limoges

Entre 60 et 80 habitants de Gentioux et soutiens ont manifesté devant l'hôtel de police de Limoges. Ils voulaient demander la liberté de l'un des leurs, placé en garde à vue mercredi, et interpellé à grands renforts de moyens par la police.

"Liberez notre camarade". C'est avec ce slogan qu'une soixantaine de personnes a affronté plusieurs membres des forces de l'ordre, ce jeudi, devant les portes de l'hôtel de police de Limoges. Ils voulaient dénoncer l'interpellation d'un habitant du hameau La Villatte, une arrestation jugée arbitraire et disproportionnée.

Six heures du mat', des "flics équipés de mitraillette" à Gentioux-Pigerolles

C'est d'abord les moyens qui choquent. "A six heures du matin, dix camions de CRS dans un petit village comme Gentioux, raconte Christophe,c'est complètement fou. On est quatre habitants au mètre carré !" Certains ont été prévenus par des voisins, comme le raconte Sarah, "réveillée à six heures du matin parce qu'il s'est passé ça. Mais, on a rien pu faire" se lamente-t-elle. "Certains policiers ont braqué leur arme sur les habitants" s'exclament certains dans le rassemblement, qui alterne slogans anti-policiers et cornemuse.

Un lien avec l'incendie de l'émetteur des Cars

Beaucoup ne comprennent pas aussi la raison de l'interpellation de cette homme âgé d'une quarantaine d'année. "On ne sait pas pourquoi il est en garde à vue" indiquait encore Sarah ce jeudi. Contacté par France Bleu Limousin, le procureur de la République de Limoges Baptiste Porcher confirme la garde à vue de l'homme. Il explique qu'un lien existe avec l'affaire de l'incendie de l'émetteur des Cars le 11 janvier 2021. Néanmoins, à cette heure, aucun défèrement n'est confirmé ni infirmé.

"C'est la suite normale d'une enquête", explique le procureur de la République de Limoges

Christophe ne veut pas croire en la culpabilité de cet homme. "C'est un monsieur ordinaire, qui n'a sûrement pas la télé chez lui, qui est brasseur de bière et qui vit une vie paisible. Quant on veut écrire des scénarios et faire peur à la population, il faut coller des personnages sur un scénario pré-écrit. Ca aurait pu tomber sur moi, c'est tombé sur lui".

En attendant, les suites judiciaires concernant cet habitant de Gentioux sont dans les mains d'un des juges d'instruction. Dans l'affaire de l'incendie des Cars, 3 personnes ont déjà été mises en examen.