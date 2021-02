“Libertà pà Ferrandi” : une banderole déployée en préfecture de Corse

Ils ont pris les services de sécurité de la préfecture de Corse en défaut et se sont introduits dans le bâtiment ce matin. Plusieurs jeunes, une vingtaine, sont entrés ce matin dans la préfecture de région avec une banderole. "Nous sommes montés au premier étage et sommes entrés dans le bureau du coordonnateur des services de sécurité avec qui nous nous sommes entretenus, dans le calme" ont indiqué certains de ces jeunes à notre rédaction. Des jeunes qui ont déployé plusieurs banderoles en différents endroits de la préfecture. Dessus on pouvait y lire notamment “Libertà pà Ferrandi”.

Les jeunes occupent le bureau du coordonnateur de sécurité © Radio France - Marion Galland

Les services de police sont arrivés peu après, sirènes hurlantes, où l'action des jeunes s'est poursuivie une bonne partie de la matinée. Simon Paulu Ferrandi, le fils d'Alain Ferrandi, avec qui nous avons pu nous entretenir par téléphone, nous a livré quelques précisions sur cette action qualifiée de "pacifique". "On est un vingtaine. On demande que Pierre Alessandri et Alain Ferrandi soient radiés du registre des détenus particulièrement signalés. Nous exigeons également un écrit du président de la République et de son Premier ministre sur une date de rapprochement afin que ces deux hommes puissent bénéficier d'un aménagement de peine, sur leur terre, près de leurs familles, en attendant leur libération."

Les jeunes ont reçu ce matin le soutien du président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni.

Les forces de l'ordre sont finalement intervenues pour mettre fin à cette action et déloger les jeunes de la préfecture de Corse. Cinq d'entre eux, blessés, ont été pris en charge par les pompiers. Certains ont été évacués vers l'hôpital de la Miséricorde à Ajaccio.

Le calme est désormais revenu au sein de la préfecture de Corse.