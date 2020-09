Libournais : 2 incendies en cours à quelques kilomètres d'intervalle

Deux incendies se sont déclarés coup sur coup hier après midi au nord de Libourne.Le premier à Lapouyade, le second à Laruscade à quelques kilomètres d'intervalle. Les gendarmes ont ouvert une enquête.

4 canadairs et 1 Dash ont été déployés depuis le milieu de l'après midi

Le premier incendie s'est déclaré ce jeudi après midi à Lapouyade: 30 hectares étaient déjà partis en fumée à 19h ce jeudi soir. Le second à Laruscade à quelques kilomètres seulement: 8 hectares brûlés. Les pompiers qui étaient en alerte orange en raison justement de ces risques d'incendie ont déployé de gros moyens sur ces 2 feux: Une cinquantaine de véhicules, 80 hommes et 5 avions bombardier d'eau (4 canadairs et 1 Dash qui ont tourné jusqu'à la nuit tombée).

Le trafic des TGV Bordeaux-Paris a été ralenti ce jeudi soir car le feu de Laruscade se déploie le long de la ligne à grande vitesse. La SNCF a donc décidé en urgence de basculer le trafic des trains sur l'ancienne voie, moins rapide. Un hameau hier soir se trouvait également dans l'axe du feu et donc potentiellement évacué dans la nuit.

Les gendarmes ont ouvert une enquête pour déterminer l'origine de ces 2 feux partis quasiment au même moment et au même endroit et dont les pompiers affirment qu'il ne s'agit pas d'une saute de feu.