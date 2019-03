Libourne : deux châteaux bordelais devant la justice pour épandage de pesticides près d'une école

Bordeaux, France

Ce sont des faits remontant à près de cinq ans sur lesquels le tribunal correctionnel de Libourne s'est penché ce mercredi. Deux propriétés viticoles de l'appellation Côtes-de-Bourg, dans le Blayais, comparaissent pour "utilisation inappropriée de produits pharmaceutiques." Le 5 mai 2014, alors que ces deux châteaux bordelais procédaient à un épandage de fongicides (pesticide utilisé contre les champignons) sur leurs vignes, une vingtaine d'élèves de l'école de Villeneuve et leur institutrice s'étaient plaints de nausées, de vertiges, d'irritations des yeux et de la peau. Ces malaises étaient-ils dus aux pesticides ? Pour les avocats des deux châteaux, aucun élément ne permet de l'établir avec certitude.

Une chasse aux sorcières - Maître Sophie Clavel, avocate du Château Escalette.

Maître Sophie Clavel et Maître Michel Gadrat, conseils des deux propriétés viticoles, se sont attachés à pointer l'absence de preuves liant avec certitude l'épandage de fongicides et les malaises à l'école toute proche. Les associations environnementales qui se sont constituées parties civiles (la Sepanso et Générations futures) se livrent à une "chasse aux sorcières" estime Maître Clavel, qui défend le Château Escalette. "On ressent bien que [les associations] veulent faire évoluer les pratiques sur l'utilisation des pesticides, là-dessus tout le monde ne peut qu'être d'accord (...) ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier des agriculteurs qui essaient de jouer les règles du jeu." Maître Gadrat, avocat du château Castel La Rose, ajoute : "Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu démontrer que des produits sont allés dans la cour de l'école."

Maître Michel Gadrat : "Il n'y a pas d'éléments dans le dossier qui justifient que ça vienne de produits phytosanitaires" Copier

Très attendu par les associations environnementales, ce procès inédit dans le vignoble bordelais s'est étonnamment tenu dans une salle très vide. L'enseignante de Villeneuve, qui avait dû être hospitalisée une journée suite à son malaise, n'était pas là, tout comme les parents d'élèves, dont aucun ne s'est constitué partie civile. Par peur, selon un représentant de l'association Alerte Pesticides Haute-Gironde, créée à la suite de l'épandage à Villeneuve. "Les parents d'élèves, tout le monde travaille dans les vignes dans le secteur. Ils ne peuvent rien dire, il y a un risque de perdre son emploi" déclare-t-il. Pour Maître Ruffié, avocat de Sepanso, une omerta règne dans le domaine viticole et autour de l'utilisation des pesticides.

Maître François Ruffié : "Tout le monde a été incité à se taire" Copier

La procureure suggère la relaxe pour les deux châteaux

Autres absents de marque, les exploitants du château Castel La Rose, dont la maire de Villeneuve, n'étaient pas dans la salle d'audience. Seul le directeur du Château Escalette était sur le banc des prévenus. Alors que l'avocat de Sepanso demande des dommages et intérêts au titre moral, et un changement dans les pratiques d'usage des pesticides, la défense demande la relaxe, tout comme la procureure, qui estime que rien ne permet de prouver "le lien de causalité entre les malaises et les épandages" et que "le doute doit profiter aux prévenus."

Le jugement est mis en délibéré au 30 avril prochain.