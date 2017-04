Libourne : du goudron et des plumes sur la permanence de Jean-Paul Garraud (LR)

Le candidat Les Républicains aux prochaines élection législatives et soutien de François Fillon pour la présidentielle a décidé de porter plainte. La vitrine de sa permanence a été dégradée dans la nuit de lundi à mardi.

La devanture de la permanence du candidat Les Républicains aux prochaines élections législatives Jean Paul Garraud a été dégradée et souillée la nuit dernière à Libourne. Du goudron et des plumes ont été jetés sur la vitre. Les affiches de Francois Fillon ont également été arrachées dans la ville. Des faits constatés aussi sur les panneaux d'affichages de plusieurs autres communes du secteur comme Castillon-la-Bataille et Saint-Pey-d'Armens. Jean Paul Garraud a décidé de porter plainte à la gendarmerie condamnant une campagne marquée par "le sectarisme, la haine et la violence". "La peur de perdre les pousse aux excès" conclut le candidat Les Républicains.