Libourne : les braqueurs de la boulangerie neutralisés en moins d'une heure

Les gendarmes ont déployé un dispositif important ce jeudi à Libourne pour mettre la main sur l'auteur d'un braquage et son complice.

Il a fallu moins d'une heure ce jeudi à la gendarmerie de Libourne pour retrouver les auteurs d'un braquage intervenu à la mi-journée dans une boulangerie-pâtisserie dans le quartier de l’Épinette. Un homme cagoulé a fait irruption avec une arme à la main au milieu des clientes avant de se faire remettre la caisse et de fuir dans une voiture conduite par un complice. Les témoins ont vite alerté les gendarmes qui, appuyés par un hélicoptère, ont mis en place des contrôles routiers. La voiture et les deux occupants se sont alors retrouvés pris dans un étau. La marque et la plaque d'immatriculation relevées par des témoins n'a fait aucun doute. Les gendarmes ont mis la main sur les suspects qui ont été placés en garde à vue. On ne connait pas encore le montant du butin qui avait été dérobé à la boulangerie.