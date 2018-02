Deux ans de prison avec sursis. C'est la décision rendue mardi après-midi par le tribunal correctionnel de Libourne à l'encontre d'un boulanger. Ce dernier était jugé pour des faits de harcèlement moral sur plusieurs de ses apprentis et employés.

Libourne, France

Deux ans de prison avec sursis. C'est la décision rendue mardi après-midi par le tribunal correctionnel de Libourne à l'encontre d'un boulanger. Ce dernier était jugé pour des faits de harcèlement moral sur plusieurs de ses apprentis et employés. Six d'entre eux s'étaient constitué parties civiles. Leur patron leur avait fait vivre un véritable enfer.

La torture psychologique aura duré près de trois ans dans la boulangerie libournaise, et les témoignages des apprentis et des employés font froid dans le dos. Leur quotidien c'était les crachats, les gifles et les insultes. Un vrai cauchemar pour certains. obligés de se mettre à quatre pattes, à imiter le cochon ou encore à lécher la farine sur le sol.

Au procès le patron de la boulangerie s'était excusé. Il suit désormais une thérapie. Il lui est également interdit d'entrer en contact avec des apprentis.