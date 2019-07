Licenciement abusif : les prud'hommes de Louviers prennent acte de l'avis de la Cour de cassation

Louviers, France

Avec celui de Toulouse, le conseil de prud'hommes de Louviers est un des deux tribunaux en France qui avaient demandé l'avis de la Cour de cassation sur le barème des indemnités prud'homales en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse. La Cour a validé ce mercredi ce barème. "Il y a des textes, même si on ne les partage pas, on est obligé de les mettre en application" semble se désoler le président général du conseil de prud'hommes de Louviers. "C'est comme ça, on est là pour dire le droit" ajoute Thierry Philippot.

Peut-être qu'on statuera sur d'autres types d'indemnités pour les salariés licenciés abusivement" - Thierry Philippot, président du conseil de prud'hommes de Louviers

Deux sections du conseil de prud'hommes de Louviers ont déjà fixé des indemnités au-delà du plafond prévu par la barème, mais "on n'a pas fait de publicité" confesse le président du conseil.

Une nouvelle stratégie pour les avocats des salariés

Ce barème des indemnités prud'homales validé, en accord avec les textes internationaux, "ça ne veut pas dire qu'on ne peut rajouter d'autres indemnisations" estime Maître Mehdi Locatelli qui défend de nombreux salariés. L'avocat ébroïcien entend désormais développer de nouveaux arguments pour faire valoir les droits de ses clients. "Une indemnisation parce que le licenciement a été brutal, vexatoire, parce que le licencié a une perte de sa mutuelle, parce qu'il y a une baisse du niveau de vie, parce qu'il y a une humiliation qui résulte du chômage" détaille-t-il. Pour étayer ses propos, il s'appuie sur une récente décision de la Cour de cassation de reconnaître un préjudice d'anxiété pour des salariés dans le secteur de l'amiante.

Moins de dossiers aux prud'hommes avec le barème Macron

Depuis la mise en place du barème Macron fin 2017, le nombre de dossiers traités par les prud'hommes de Louviers est en chute libre. Les chiffres fournis par le greffe sont éloquents : 407 dossiers en 2017 contre 278 l'an dernier, soit une baisse de 32%. Les salariés renonceraient une procédure éprouvante et coûteuse pour grappiller éventuellement quelques mois de salaire d’indemnités.

Maître Mehdi Locatelli craint à terme la suppression des conseils de prud'hommes en France Copier