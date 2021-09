Lidl mis en examen pour homicide involontaire et harcèlement moral en Provence

Au cœur de l'été, début août, Lidl a été mis en examen pour "homicide involontaire" et "harcèlement moral" suite au suicide de Yannick Sansonetti. Le technicien de maintenance s'est pendu le 29 mai 2015 dans l'entrepôt de Rousset, près d'Aix-en-Provence. Il y travaillait en CDI depuis 2007. Le géant du hard discount a été condamné dans la procédure civile pour "faute inexcusable". La mise en examen par un juge d'instruction pourrait aboutir à un procès pénal et ce serait une sorte de reconnaissance de la faute, selon le frère de la victime Nicolas : "On n'est pas assoiffés de vengeance. Pour faire notre deuil, il faut que la justice passe. Que Lidl reconnaisse ses fautes. Ce qui n'est jamais arrivé".

Nicolas a fait une promesse au-dessus du corps de son frère, qu'il a découvert dans cet entrepôt. "Je lui ai promis qu'on irait au bout. Le pénal ne ramènera pas Yannick. Mais on ira au bout. On ira au procès".

Selon nos confrères de "20 Miniutes", Lidl est également mis en examen pour "harcèlement moral" de Patrice Tonarelli, responsable de l'entrepôt et supérieur de Yannick Sansonnetti, victime lui d'un burn out.