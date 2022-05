Aude : Des postes de secours avancés pour éviter les noyades d'avant-saison

Vous serez beaucoup à profiter du pont de l’Ascension ce weekend. Avec la chaleur qui est déjà présente en ce début de saison, il y aura du monde au bord de l'eau. Attention la Méditerranée peut être dangereuse. Elle a tué le week-end dernier deux mineurs toulousains. On en parle avec les pompiers de l'Aude et le lieutenant Jean-Pierre Cirès, responsable des secours pour les équipes nautiques du SDIS du département. Il faut savoir que les interventions ont augmenté de 25% selon le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée (Cross Med). Il y a eu près de quarante noyades l'an dernier.

Deux jeunes en pleine force de l'âge qui se noient dans la Méditerranée réputée calme. Ça vous étonne? Ou malheureusement, ça devient de plus en plus courant.

C'est malheureusement courant avant et après la saison.

Est-ce que vous savez si ces deux jeunes savaient nager?

Non, je ne peux pas communiquer là dessus. Une enquête est en cours et c'est le procureur qui peut vous répondre.

À Narbonne, à Gruissan, on a l'impression que la mer est toujours très calme. Il faut toujours s'en méfier de la Méditerranée?

Mais c'est le gros point noir de la Méditerranée. Tout le monde pense que la Méditerranée, c'est une mer qui n'est pas dangereuse parce qu'on n'a pas de grosses vagues. On n'a pas de d'écume, on n'a pas le bruit de l'Atlantique. Sauf que la Méditerranée, c'est une mer qui est dangereuse en dessous du niveau de l'eau. Tout l'hiver on a de gros changements morphologiques du plan d'eau par rapport aux coups de mer, aux gros coups de mer qu'on peut avoir. Et on a des bancs de sable qui, régulièrement, changent de position et qui créent de forts courants.

Donc il faut toujours se méfier. Ou est-ce qu'il y a quand même des conditions météo qui nous font dire que la mer est d'autant plus dangereuse?

Alors, comme ça a été le cas ce weekend après un gros coup de mer vendredi, on a eu un gros coup de mer qui a été annoncé par l'ensemble des préfectures d'Occitanie, que ce soit les Pyrénées-Orientales, l'Aude ou l'Hérault. Ils avaient annoncé un gros coup de mer. Le coup de mer a eu lieu vendredi. Et après ce coup de mer, pendant 24 à 75h, même des fois jusqu'à 96h, on a toujours des courants résiduels d'arrachement. Et ces courants là, pour un néophyte, on ne peut pas les voir à l'œil nu.

Le vent, la Tramontane, ça doit nous alerter aussi?

La Tramontane c'est pas le même danger. La Tramontane, l'eau refroidit. On n'a pas de courant d'arrachement et là, ça sera, si vous êtes avec un matelas pneumatique ou autre ça peut vous amener au large. Le plus gros danger, c'est avec un vent qui vient de la mer.

Comment on fait pour savoir les conditions de baignade? Vous le dites, on ne va pas l'œil nu, on sait pas forcément quand est-ce qu'il y a des coups de mer ou pas. Comment on fait quand on arrive sur une plage?

Déjà, il y a les Préfectures qui communiquent, l'ensemble des municipalités qui communiquent sur l'ensemble des réseaux sociaux. On a également la presse locale qui communique. Donc il faut se rapprocher de ces sites là.

Se baigner seul, même quand on est un bon nageur, il faut toujours éviter lieutenant?

Oui, alors les conseil qu'on peut donner déjà, c'est de ne pas s'éloigner à la nage. Il ne faut pas présumer de ses forces. Il ne faut pas aller trop loin. Ensuite je vous ai parlé des bancs de sable. Aujourd'hui, sur le département de l'Aude, on a des bancs de sable qui vont réellement au large. Ils peuvent vous amener en marchant jusqu'à 150 mètres du bord. Sauf que si vous sortez du banc de sable, vous allez tomber dans une eau plus profonde ou on va avoir du courant. Donc j'ai dit ne pas s'éloigner trop du bord. Il faut également ne pas se baigner proche des digues. Les digues, c'est toujours dangereux parce qu'on a beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus de courant. Et également pour les communes qui ont des épis rocheux en mer, il ne faut pas se baigner proche des épis rocheux, c'est pareil. On a beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus de courant.

Donc pas aller trop loin et peut-être nager aussi parallèlement à la plage. C'est une bonne idée ça aussi, ça?

Oui, oui. Après le sport favori, dès qu'il fait beau, c'est les enfants. Beaucoup de gens viennent se détendre mais ils laissent leurs enfants voguer tout seul. Et ça, c'est dangereux pour les enfants. Donc il faut surveiller ses enfants.

Est-ce que, selon vous, lieutenant Cirès, beaucoup d'accidents peuvent être évités?

Si chacun faisait son travail oui. Les gamins, c'est quand même le sport favori. En pleine de saison, quand les postes de secours sont activés, on passe toute la journée à rechercher les gamins que les parents ont laissé tout seul.

Comment vous appréhendez ce long weekend de l'Ascension, après le drame qu'on a évoqué?

Le prochain weekend on aura du fort vent de terre. Donc, on aura quand même moins de monde sur les plages. Et l'ensemble des municipalités ont mis en place des postes de secours avancés. Donc sur le weekend qui arrive, je ne me fais pas trop de soucis.

Lieutenant Cirès, est-ce que vous regrettez que les plages ne soient pas surveillées avant l'été?

Alors pour le département de l'Aude, les municipalités avec le SDIS mettent en place des postes de secours avancés. C'était le cas depuis deux weekends sur le département de l'Aude. On ne surveille pas la baignade mais on rapproche les pompiers du public. C'est quelque chose qui fonctionne très bien.