Liévin : un adolescent décède pendant un cours de sport

Un lycéen de 14 ans est mort ce vendredi matin pendant un cours de sport à Liévin, dans le Pas-de-Calais. On ignore encore les causes du décès.

Liévin, France

Âgé de 14 ans et scolarisé au lycée Henri Darras de Liévin, (Pas-de-Calais) le jeune garçon était en cours d'EPS en fin de matinée, dans le parc de Rollencourt, juste à côté de l'établissement. Il était un peu plus de 11 heures ce vendredi lorsque l'adolescent s'est brutalement effondré.

Les secours, arrivés très vite sur place, n'ont rien pu faire pour le ranimer. Pendant plus d'une heure, un médecin du SMUR a procédé à tous les gestes nécessaires mais en vain. On ignore toujours l'origine du malaise et du décès du jeune garçon.