Liffré : après l'incendie dans l'école, les incertitudes pour la reprise

Il n'est toujours pas possible de dire comment un incendie s'est déclaré dans l'école Jules-Ferry de Liffré au nord-est de Rennes ce vendredi 17 avril. Les pompiers ont été appelés vers 18h sur les lieux. Est-ce la foudre qui a déclenché ce feu ou un incendie criminel ? Les gendarmes enquêtent toujours.

Quelle solution pour le 11 mai ?

Quatre classes, le hall et la bibliothèque informatique ont été détruits et seront sûrement à reconstruire. Il reste six classes en bon état. "Les équipes techniques vont faire tous les tests nécessaires d'ici les trois prochains jours afin de déterminer si l'école peut reprendre dans les classes restantes," indique le maire Guillaume Bégué.

Selon l'élu, rien ne permet de dire que la classe pourra reprendre à partir du 11 mai. "Si nous restons en classe entière ce sera peut-être faisable mais si il faut diviser les classes, il va falloir trouver une autre solution et je ne sais pas encore laquelle," confiait-il ce lundi midi.