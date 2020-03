Lignorelles : une sortie de route fait quatre blessés graves

Ce vendredi un accident de la route a fait quatre blessés graves à Lignorelles (Yonne) au nord-est d'Auxerre. Vers 19h45 quatre jeunes de 16 à 22 ans circulaient à bord d'une voiture lorsque celle-ci a quitté la route. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser dans un champ.

Les jeunes occupants ont pu sortir par leurs propres moyens de la voiture mais ils ont été pris en charge par une quinzaine de sapeurs-pompiers et deux équipes du Samu. On ne connaît pas la gravité exacte de leurs blessures ni même la cause de cette accident. Il intervient alors que les règles de confinement réglementent très strictement les déplacements partout en France.