Ligue 1 : Il y aura bien un nouveau logo pour fêter les 140 ans des Girondins de Bordeaux

Bientôt un nouveau logo pour les Girondins de Bordeaux ? En tout cas, il y en aura un spécial pour les 140 ans du club qui seront fêtés à l'automne prochain. Cette décision a été entérinée mardi lors d'une nouvelle réunion du comité de concertation. Un communiqué du club précise même son cahier des charges. Ce logo sera de la couleur marine. On y retrouvera le scapulaire avec l'appellation complète FC Girondins de Bordeaux et pas Bordeaux Girondins comme sur celui d'aujourd'hui. On y verra aussi la date de la création du club 1881 et une référence temporaire à l'anniversaire des 140 ans.

Alors que le club traverse une "crise multidimensionnelle et que l'optimisme se faite rare" dixit les Girondins de Bordeaux eux-mêmes, "les avancées sur ce sujet sont un véritable motif de satisfaction" selon la direction. Du côté des supporters, les Ultramarines annoncent qu'ils se "battrons corps et âmes afin que le logo qui sera créé à l'occasion des 140 ans du club soit digne de notre histoire, et qu'il soit pérennisé". Le plus grand groupe de supporters bordelais espèrent donc que ce logo anniversaire remplacera l'actuel qu'ils critiquent depuis des mois.

Pas de miracle pour nos Girondines avec l'équipe de France féminine. Elles se sont inclinées face aux Etats-Unis, 2 à 0 au Havre en match amical. Une défaite logique face aux championnes du monde américaines et alors que les Bleues étaient privées de nombreuses cadres en raison du Covid-19. Trois Bordelaises ont participé à cette rencontre, Périsset et Jaurena ont disputé l'intégralité du match alors qu'Ella Palis est rentrée en jeu à la mi-temps. Les Girondines seront de retour au Haillan ce mercredi afin de préparer le déplacement à Soyaux samedi en D1 Féminine.