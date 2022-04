Ligue 1 : le PSG remporte le classique en battant l'OM 2 buts à 1

Le PSG a remporté le 102e classique de l'histoire, ce dimanche soir. Victoire 2-1 face à l'OM à domicile pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Au classement, le PSG reste leader avec 74 points, Marseille toujours dauphin avec 59 points.

Neymar et Mbappé assurent la victoire

L'ouverture du score est signée Neymar pour le PSG à la 11e minute de jeu ! C'est son 11e but de la saison en championnat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Marseille revient au score, égalise à la 32' avec un but de Duje Caleta-Car. Double déception à la 40' et à la 45+5' avec deux buts de Lionel Messi refusés coup sur coup pour hors-jeu ! Juste avant la mi-temps Kylian Mbappé marque le deuxième but parisien de la rencontre et permet au PSG de reprendre l'avantage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le rythme de jeu a grandement ralenti lors de la seconde mi-temps, sans que les parisiens ne parviennent à marquer de nouveau. Un but de Kylian Mbappé est refusé à la 75' par l'arbitre pour hors jeu. Belle frayeur pour les parisiens à la 84' avec un but phocéen de William Saliba, finalement refusé par l'arbitre, occasion d'égalisation manquée par Marseille. Le score reste en faveur des parisiens 2 à 1 à l'issue de la rencontre.

Le PSG assure son 10e titre de champion de France

Avec cette victoire, le PSG a quasiment assuré son titre de champion de la Ligue 1. Il lui reste en effet 6 matchs à jouer et 18 points à prendre sur le papier. Les parisiens ont déjà 15 points d'avance sur le dauphin phocéen.

PROCHAIN MATCH

Les joueurs parisiens rechaussent les crampons dès mercredi prochain avec un déplacement à Angers pour le compte de la 33e journée de Ligue 1.