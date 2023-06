Ligue 2 : à Bordeaux, l'agresseur présumé du joueur de Rodez en garde à vue

Il était posté au bord de la pelouse du Matmut Atlantique et il s'est jeté sur les joueurs de Rodez qui célébraient l'ouverture du score à la 23e minute ce vendredi face aux Girondins de Bordeaux. Au bout du compte, le match a été définitivement interrompu au grand dam des 42.000 spectateurs rassemblés pour la dernière journée de Ligue 2 avec l'espoir de voir leur club défendre ses chances de monter en Ligue 1. L'agresseur présumé du joueur de Rodez a été placé en garde à vue après la fin du match vendredi soir ainsi que trois autres supporters, selon les informations de France Bleu Gironde ce samedi.

Originaire d'Annecy

Cet homme est un des leaders des Ultramarines et c'est sans doute ce qui explique pourquoi il était au bord de la pelouse en plein match. Restaurateur de métier, il est âgé de 45 ans et est originaire d'Annecy ce qui fera peut-être réagir en Haute-Savoie, car, à cause de son geste, le FC Annecy est suspendu aux décisions sportives concernant l'avenir des Girondins de Bordeaux pour savoir s'il se maintient en Ligue 2 ou s'il est relégué en National.

Après cette soirée de cauchemar pour le club, la direction des Girondins de Bordeaux a déposé une plainte contre X dans la nuit de vendredi à samedi. Le président des Marine et Blanc, Gérard Lopez, défend l'idée qu'il faut rejouer le match. La commission des compétitions de la LFP se réunira ce lundi.