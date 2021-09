Ligue 2 - incidents Ajaccio/Sochaux : "On a été pris en otage" selon Samuel Laurent

Sochaux a ramené plus qu'une défaite de son déplacement à Ajaccio ce samedi soir. Battu 1-0 sur le terrain, le FCSM s'est attiré également de sacrés ennuis extra-sportifs dont il se serait bien passé. Des incidents ont éclaté après la rencontre entre joueurs des deux camps et un membre de la sécurité du club d'Ajaccio. Ce dernier accuse un joueur sochalien de l'avoir frappé. Le Sochalien soupçonné, le défenseur Christophe Diédhiou, a été arrêté par la police à l'aéroport juste avant le décollage de la délégation sochalienne. Placé en garde à vue au commissariat d'Ajaccio, le joueur a été entendu ce dimanche par les enquêteurs avant d'être libéré et de reprendre un vol retour dans la soirée, accompagné de Samuel Laurent. Pour France Bleu Belfort Montbéliard, le directeur général exécutif du FCSM fait le point sur cette affaire.

France Bleu Belfort Montbéliard : Déjà quelle est votre version des faits ?

Samuel Laurent : Beaucoup de choses ont été dites du côté d'Ajaccio. Moi, je crois qu'il faut rester très factuel sur ce qui s'est passé. Il y a eu d'abord des échauffourées entre joueurs. La justice est en train de se saisir de l'affaire. Elle est en train de l'instruire. Donc, aujourd'hui, j'ai une version qui diffère grandement de la version de la victime corse, mais je ne vais pas jouer à la cour de récréation avec Ajaccio et leur expliquer qu'on a eu raison alors qu'ils ont eu tort. Cette affaire est entre les mains de la justice. Donc maintenant, il convient d'attendre jusqu'à ce que les caméras de surveillance aient parlé, jusqu'à ce qu'on puisse démêler le faux du vrai d'un côté comme de l'autre.

FBBM : et quels sont donc les éléments dont vous disposez sur ce qui s'est passé ?

SL : Il y a des choses factuelles dont on peut parler, c'est d'avoir été littéralement pris en otage une heure et demie dans un bus. Et là, j'ai 30 témoins et c'est pas moi qui invente. Mais là, en l'occurrence, on était dans l'enceinte du stade. On parle de la sécurité, on parle de gens accrédités, du staff d'Ajaccio qui nous ont retenus pendant une heure et demie dans un bus, en fermant la porte, en barrant la route. Ils n'avaient aucune autorité pour le faire et en exigeant qu'on leur livre l'auteur de l'échauffourée et qu'il sorte du bus. C'est-à-dire Chris Diédhiou. C'est une véritable situation de prise d'otage. Jusqu'à ce que les forces de l'ordre interviennent qu'ils ne souhaitaient pas voir intervenir.

"On a été menacés"

On a été menacés. Tous, menacés de se faire ouvrir le crâne, menacés de se faire égorger, etc. par des gens qu'on ne connaissait pas. Alors écoutez ça, c'est factuel, des faits que tout le monde peut corroborer. Ensuite, savoir qui a commencé, à chercher ce qui s'est passé, la justice s'en occupe. Moi, ce qui s'est passé me pousse à me poser une question. Mon premier travail, ce n'est pas de faire gagner des matchs. Mon premier travail, c'est de veiller à la sécurité de mon équipe. Hier (samedi), mon équipe était en danger. Elle était en danger physique. On voulait "casser" du Sochalien, on a cassé les supporters sochaliens (trois d'entre eux ont été agressés à la sortie du stade), on a cassé aussi du joueur sochalien. Hermann Tébily a été porté plainte aujourd'hui (dimanche). Lui aussi a été frappé. J'ai la responsabilité de la sécurité et de l'intégrité à la fois physique et morale de mon équipe. Et là, clairement, mon équipe était en danger. Mon équipe n'était pas protégée.

Christophe Diédhiou et Hermann Tebily ont porté plainte

Alors maintenant, je pense qu'il est opportun de se poser la question que personne n'ose se poser dans le football alors que tout le monde la connaît, tout le monde en parle. De savoir s'il est encore opportun de se déplacer dans un club comme Ajaccio parce qu'on n'a pas de sécurité à Ajaccio. Les gens qui nous ont agressés, harcelés et qui se prétendent de la sécurité, c'étaient des types en civil. C'est ahurissant. Jamais dans un autre club, je n'ai vu ça. Jamais, jamais ! Je n'ai vu de quoi que ce soit qui s'en approchait. Alors moi, je vous pose la question et je vais la poser, je vais la poser aux instances. Maintenant, je ne veux pas mettre la sécurité de mes gars en danger et je vais estimer s'il est opportun de retourner jouer Ajaccio, basta !

FBBM : Quelle est la version des faits selon Christophe Diédhiou ?

SL : Ecoutez, celle d'Ajaccio je la connais leur version, je l'ai lue dans les journaux, etc. Ils se sont répandus et d'ailleurs de façon un peu suspecte, alors que l'on n'avait pas de rapport d'enquête. Mais encore une fois, ça, c'est des histoires de cour de récré. Ajaccio a décidé d'y jouer. Je ne rentrerai pas dedans.

FBBM : Mais votre joueur reconnaît avoir porté un coup au stadier ?

SL : Oui, clairement. mais il a lui même porté plainte. Je connais une histoire, je connais sa version. J'ai suffisamment confiance en Christophe pour savoir que c'est vrai. Mais je ne vais pas me permettre d'abord de parler à sa place et aussi de me substituer à l'enquête. Libre aux gens d'Ajaccio de baver tout ce qu'ils peuvent sur Sochaux. Il faut arrêter, c'est indécent. Tout le monde connaît la réputation d'Ajaccio, alors faut arrêter.

FBBM : Malgré tout, son geste reste difficilement défendable ?

SL : Bien sûr qu'il faut garder sa maîtrise. Bien sûr, j'en suis conscient. Je suis le premier à le dire. C'est un professionnel. Il doit se maîtriser. Ceci étant dit, il y a un moment où ça devient insupportable. Il n'y a rien de professionnel, il n'y a pas de structure d'encadrement. Je suis désolé, mais là, la sécurité est vraiment à vous mettre les nerfs à vif. Et en l'occurrence, Chris était venu pour calmer les choses.

FBBM : Christophe Diédhiou risque-t-il des sanctions judiciaires ? Et même sportives ?

SL : Sur le plan de l'enquête on va voir (NDLR : le Parquet d'Ajaccio a annoncé à l'AFP qu'il s'agit de violences contraventionnelles et non délictuelles, donc pas de peine pénale encourue). Après, je ne sais pas ce que va décider la ligue. Mais simplement, je ne comprendrais pas qu'il y ait des sanctions sportives sur un événement qui n'a pas eu lieu sur le terrain.

FBBM : Mais il y a un rapport du délégué de la LFP sur ce qui s'est passé ?

SL : Ce que j'aurais du mal à comprendre, c'est que pour un incident hors du terrain qui va donner lieu à une enquête judiciaire et qui est sous instruction, la ligue, quelque part, anticipe sur les décisions légales pour prendre des mesures. Qu'est-ce qui se passe si Chris était en pure mesure d'autodéfense ? C'est-à-dire que si vraiment il y a des caméras qui montrent qu'il a riposté, etc. Et que la Ligue, rétrospectivement, l'ait condamné à cinq matchs de suspension ? Il y aura, à mon avis, une ambiguïté. Encore une fois, quelle que soit la décision, on s'y confortera, aucun problème avec ça.

"L'image de Sochaux n'est pas ternie" - Samuel Laurent

FBBM : Envisagez-vous des sanctions en interne pour votre joueur ?

SL : Ecoutez, on l'a vécu le match, si vous l'avez vu de l'extérieur, pour les gens qui n'étaient pas là, qui ne connaissent pas le contexte. On pourrait dire oui, il y a des sanctions. Là, pour le coup, j'y étais. Alors oui, c'est un défenseur qui est un peu sanguin, je vous le concède tout à fait. Il a le passé qu'il a (quatre cartons rouges en deux saisons). On fera avec les sanctions qu'il y aura, s'il y en a. Mais à côté de ça, il est dans la "famille". Il est dans le groupe et on lâche pas les nôtres. On ne l'a pas fait sortir du bus.

FBBM : Cela donne une très mauvaise image du football et de Sochaux ?

SL : Non, pas de Sochaux. Dieu sait que je regarderai ça en toute objectivité, mais je ne vois pas en quoi notre image est ternie. Par contre, c'est en effet l'image d'un certain football. C'est l'image de certains clubs, notamment Ajaccio.

FBBM : Il y a quand même eu des tensions en tribunes pendant le match ?

SL : Quand j'ai vu les choses s'envenimer parce que je pensais qu'il fallait un rouge à un Ajaccien, et que j'en ai fait part à mon adjoint, je me suis barré et basta. Mon problème n'est pas d'être aimé ou pas. C'est simplement pour le club. Il ne faut pas oublier qu'il y a trois supporteurs de chez nous qui ont fini à l'hôpital. C'est tout un environnement nauséabond, un environnement vraiment minable.

FBBM : Ne craignez-vous pas que ces incidents pertubent l'équipe ?

SL : Ce que je peux vous dire, c'est que cette année, on a un groupe formidable et qu'il faut se concentrer sur ça. On a de la sérénité, on a des gens qui sont véritablement unis aujourd'hui. Je vais essayer de voir quelles démarches on peut entamer pour la suite. Pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Mais c'est souvent dans les moments un peu de crise, dans les moments un peu compliqués que l'on affiche notre grande solidarité entre nous. Ca ne va pas altérer quoi que ce soit. On laisse la justice régler ça et nous, on passe à autre chose. On a un match la semaine prochaine, donc terminé.