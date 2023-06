Ligue 2 : "un geste idiot", explique l'avocat de l'homme qui a causé l'interruption du match Bordeaux-Rodez

Alors que la commission de discipline de Ligue de football professionnel (LFP) est réunie ce lundi après-midi pour statuer sur le sort de la rencontre Bordeaux-Rodez (38e journée de Ligue 2) interrompue après 22 minutes de jeu vendredi suite à l’agression du joueur ruthénois par un supporter des Girondins, l’avocat de ce dernier a pris la parole pour réfuter le terme d’agression.

"Un geste idiot"

Joint au téléphone par France Bleu Pays de Savoie, Me Hubert Hazera parle d’un "geste idiot et irréfléchi". "Il s’agit d’une poussée et en aucun cas d’une agression violente. On le voit très bien sur la vidéo." Selon l’avocat, il aurait agi de la sorte parce qu’après leur but, "les joueurs de Rodez sont venus le célébrer (…) trop près du virage sud". Un attitude qui l’a "énervé" mais qui "représentait également un risque" comme des jets projectiles ou un emportement dans la tribune assure l’avocat. "Il est alors passé sous la bâche pour repousser le groupe de joueurs." Mais "sans volonté aucune d’agresser" martèle M° Hazera.

Ce dernier explique également que son client, un Annécien de 45 ans fan depuis plus de 30 ans des Girondins et membre du Kop des Ultramarines, regrette son geste et "qu’il assumera" sa condamnation. Il comparaitra le 27 novembre devant le tribunal de Bordeaux pour violences avec préméditation ayant entraîné une incapacité de travail (ITT) inférieure à huit jours.

Supporter des Girondins et originaire d'Annecy

"Mais aujourd’hui mon client regrette la surexploitation de cet événement malheureux, dont il est seul responsable, par le club de Rodez", poursuit Hubert Hazera. Si la LFP décide ce lundi de donner la victoire sur tapis vert au club Ruthénois, le FC Annecy (à la lutte avec Rodez pour le maintien en L2, NDLR) sera relégué en National. Un comble pour ce supporter bordelais, Haut-Savoyard et patron d’un restaurant dans le centre-ville annécien.

"Il a le sentiment que Rodez profite de cette situation pour se sauver et gagner le match sur tapis vert et mon client se dit qu'aujourd'hui, il est juste le pantin de cette situation." Me Hubert Hazera assura que cet homme est "au plus mal (…) pour les Girondins de Bordeaux mais aussi pour Annecy parce que son geste condamne le FCA, son deuxième club de cœur".