Ligue des champions : 800 policiers et gendarmes mobilisés pour le match entre le PSG et le Maccabi Haïfa

1.400 stadiers seront mobilisés au Parc des princes pour pour le match sous haute tension entre PSG et les Israéliens du Maccabi Haïfa ce 25 octobre.

Le dispositif de sécurité sera "renforcé" mardi à Paris pour le match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et les Israéliens du Maccabi Haïfa, a annoncé lundi la préfecture de police de Paris. 800 policiers et gendarmes seront mobilisés pour gérer les risques élevés de trouble à l'ordre public, dans un document que franceinfo a pu consulter. Ce match sous haute tension ravive le souvenir douloureux de 2006, quand un fan du PSG avait été tué par un policier en marge d'une rencontre contre l'Hapoël Tel-Aviv.

Dans le document, les autorités font notamment état de leurs craintes d'affrontements entre supporters parisiens susceptibles de manifester leur soutien à la cause palestinienne, éléments à risque qui voudront possiblement s'en prendre aux supporters du Maccabi Haïfa et militants ultra-sionistes qui pourront vouloir protéger les supporters israéliens.

Un parcage visiteur réduit

En plus des 800 policiers et gendarmes, 1.400 stadiers seront mobilisés, selon les informations de franceinfo. Ils devront notamment sécuriser le parcage visiteur où 1.650 supporters israéliens sont officiellement attendus. Une jauge plus faible que d'habitude, relève France Bleu Paris.

Une possible présence de 5.000 à 8.000 supporters adverses étant évoquée aux abords du stade, le PSG a abaissé cette jauge pour pouvoir éventuellement relocaliser dans le parcage visiteur des supporters qui seraient isolés ailleurs en tribunes grands publics.

Drapeaux israéliens et palestiniens déconseillés

Les autorités françaises ont également rencontré le chef de la sécurité de l'ambassade d'Israël qui doit relayer des consignes de sécurité bien précises auprès des supporters en provenance d'Israël. Il leur sera ainsi déconseillé d'arborer des drapeaux ou les couleurs du Maccabi Haïfa dans les transports en commun, aux abords du stade et dans le stade hors de la tribune visiteurs. Dans les autres tribunes, les supporters israéliens devront se faire les plus discrets possible en adoptant un comportement de stricte neutralité.

Les supporters parisiens, eux, ne pourront pas rentrer dans le parc des Princes avec un drapeau palestinien. La consigne a été passée aux personnels d'accueil du stade. Depuis plusieurs jours, le PSG multiplie d'ailleurs les échanges avec ses ultras. Sans prendre la parole officiellement, certains cadres du Collectif Ultras Paris, dont certains membres sont propalestiniens, ont fait passer des messages à leurs adhérents pour demander un comportement irréprochable sur ce match.

Cette venue d'un club Israélien au Parc des princes crispe les autorités puisqu'elle ravive de douloureux souvenirs. Le 23 novembre 2006, en marge d'un match de Coupe de l'UEFA perdu contre l'Hapoël Tel-Aviv (2-4), un supporter du PSG avait été tué par un policier alors qu'il participait à une agression en bande contre des supporters du club israélien.