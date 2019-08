Ligue des champions : le pire et le meilleur tirage pour le PSG

Quel sort pour le PSG en Ligue des champions? Le tirage au sort a lieu ce jeudi à partir de 18h à Monaco. Le PSG a été placé dans le chapeau 1 ce qui lui évite quelques cadors comme Liverpool, Barcelone ou la Juventus Turin. Mais le Real de Madrid de Zidane est possible tout comme l'Inter Milan.

Les supporters du PSG seront nombreux ce jeudi à se ronger les ongles en attendant le tirage au sort de la Ligue des champions qui débute à 18 h à Monaco. A quelle sauce le club parisien va être manger ? Déjà une certitude. Le PSG a été placé grâce à son titre de champion de France dans le chapeau 1 celui des têtes de série. Ce qui veut dire qu'il ne rencontrera au premier tour ni le tenant du titre de l'épreuve, Liverpool, ni le vainqueur de la Ligue Europa, Chelsea, ni les autres cadors Manchester City, Barcelone, Bayern et la Juventus Turin. Mais cela veut -il dire qu'il faut s'attendre à un tirage facile ? Pas sûr du tout. Car il y a des gros morceaux possibles : le Real de Madrid de Zinédine Zidane, l'Atlético Madrid, vainqueur de la Ligue Europa 2018, ou encore Tottenham, le finaliste de l'an dernier.

Parmi les meilleurs tirages :

Shakhtar Donetsk (UKR) - Salzbourg (AUT) - FC Bruges

Parmi les pires tirages :

Real Madrid - Inter Milan -Galatasaray

La première journée est programmée les 17 et 18 septembre, sans Kylian Mbappé et Edinson Cavani, blessés contre Toulouse dimanche et alors que l'on est toujours dans l'inconnu sur l'avenir Neymar. Neymar qui est de toute manière suspendu pour les trois premiers matchs de la Ligue des champions.