Lille : deux policiers condamnés à de la prison ferme pour avoir maltraité des vendeurs de roses

Les deux policiers étaient poursuivis pour des vols et des violences commis sur six vendeurs de roses bangladais. Ils ont été ce mercredi condamnés à 18 mois et 3 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Lille.

Le gardien de la paix, un homme de 42 ans, écope de 3 ans de prison ferme. L'adjoint de sécurité à la Police aux Frontières, âgé de 30 ans, a lui été condamné à 18 mois de prison ferme ce mercredi par le tribunal correctionnel de Lille.

Les deux hommes étaient poursuivis pour des vols et des violences commis sur 6 vendeurs de roses. C'était en 2012 et 2013. A la barre du tribunal début octobre, les vendeurs originaires du Bangladesh, avaient dénoncé une succession d'intimidations, le racket de leur argent ou de leurs roses, parfois des gifles.

Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet.