Lille : 300 personnes défilent pour réclamer la fermeture du bar d'extrême droite "La Citadelle"

Lille, France

Environ 300 personnes ont défilé ce dimanche après-midi dans les rues de Lille pour réclamer la fermeture de "La Citadelle", le bar privé du groupuscule Génération identitaire installé dans le centre-ville. Depuis le 12 décembre dernier, le lieu est dans le collimateur de la justice.

Propos racistes

Le 12 décembre dernier, le Parquet a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire suite à la diffusion d'un documentaire de la chaîne Al-Azeera, "Generation hate". Sur les images tournées en caméra cachée à l'intérieur du bar, on peut voir et entendre des personnes tenir des propos racistes et se vanter de ratonnades. On les voit aussi trinquer au "Troisième Reich".

"Ce n'est pas la première fois que l'on fait des manifestations contre ce lieu", rappelle Caroline, dans le cortège. "La justice ne va pas assez vite, estime pour sa part Isaelle, militante au Nouveau parti anticapitaliste (NPA). Ces gens-là insufflent des idées qui sont dangereuses pour la société."

Un grand nombre de manifestants étaient des militants anti-fascistes. Dans un communiqué, la France Insoumise à Lille réclame également la fermeture de "La Citadelle".