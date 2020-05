Lille : après une intervention de police tendue, l'IGPN est saisie de l'enquête

La scène incriminée s'est déroulée lundi 18 mai, à 1 heure du matin dans le quartier Moulin à Lille. Une intervention de police, des coups de matraque, des sprays lacrymogènes, et des cris. Filmée, la vidéo a été très relayée sur les réseaux sociaux, et quelques jours plus tard, la "police des polices", l'IGPN, est chargée de l'enquête.

La DDSP du Nord avait lancé une enquête administrative mardi 19 mai : c'est désormais l'Inspection Générale de la Police Nationale qui prend le dossier, pour déterminer "les circonstances de l'intervention". La reprise par l'IGPN est là pour garantir "l'indépendance" de l'enquête nous explique la DDSP.

Un appel pour des violences en réunion est l'origine de cette intervention.