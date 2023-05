Lille : au moins six chiens empoisonnés pendant une balade au parc de la Citadelle, un teckel mort

Lundi (8 mai) aux abords de la Plaine des Sports des chiens ont présentés des signes alarmants : vomissements, diharrées, convulsions. L'un d'entre eux, un petit teckel de moins d'un an est mort. La cause de l'intoxication est pour l'instant inconnue.

ⓘ Publicité

Dans un état amorphe, "comme un sac de sable"

"C'était notre premier chien, ça ne faisait même pas un an qu'on l'avait.... ça a été très très brutal, on est super triste." soupire Hugo, le propriétaire du teckel décédé. Entre 17 h et 18 h, lundi, le jeune homme de 23 ans et sa compagne partent se promener au parc de la Citadelle avec leur ami Axel. Tous les trois baladent leurs deux Labradors, et leur teckel de moins d'un an.

Au moment de rentrer chacun chez soi, deux des trois chiens commencent à présenter des troubles anormaux. Ils crachent de la mousse notamment. "J'ai de suite pris un Uber avec ma chienne pour filer chez le véto", témoigne Axel, "elle était dans un état amorphe, c'était un sac de sable, elle n'avait plus aucune réaction". Arrivés chez le même vétérinaire, le couple d'ami fait prendre en charge leur teckel qui présente les mêmes symptômes. Ouma, la chienne d'Axel survit, mais le teckel lui succombe à l'intoxication. "On avait pourtant très vite réagis, mais on a perdu notre chien dans l'heure..."

Les propriétaires et la mairie portent plainte

Aucune certitude sur ce que les chiens ont ingérés, "une chose est sûre, c'est quelque chose qui ne devait pas se trouver à cet endroit là", souligne Hugo. Une neurotoxine, a priori. Des pesticides, peut-être. "La vétérinaire nous a dit qu'ils ont pu attraper ça par les pattes aussi", explique-t-il.

Les propriétaires comptent porter plainte. "Je ne veux pas blâmer qui que ce soit, je veux juste que ça ne se reproduise jamais." De son côté, Ville aussi dépose plainte contre X, et compte déterminer s'il s'agit d'un acte volontaire. La Mairie rappelle qu'elle n'utilise plus de pesticides depuis 2008, et a informé les services de l'Etat pour mener une enquête et renforcer les patrouilles.