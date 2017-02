Lille : au volant avec 4,32 grammes d'alcool dans le sang

C'est un triste record que les gendarmes du Nord ont enregistré il y a une semaine : ils ont interpellé une automobiliste de 27 ans qui roulait avec 4,32 grammes d'alcool dans le sang.

"Il y a des records dont on se passerait bien" : c'est avec ces mots que les gendarmes du Nord ont communiqué sur leur page Facebook après l'interpellation qu'ils ont effectuée il y a une semaine à Wavrin, dans les Weppes, au sud-ouest de Lille. Ils ont arrêté une automobilistes de 27 ans qui s'était mise au fossé. Elle a immédiatement été emmenée à l'hôpital où une analyse de sang a montré qu'elle avait 4,32 grammes d'alcool dans le sang, l'équivalent de 17 verres d'alcool. Pour rappel, la limite légale est fixée à 0,5 grammes !

"Heureusement qu'elle a été interceptée avant de commettre un accident de la route !" ont réagi sur leur page Facebook les gendarmes du Nord. Ils en profitent pour appeler les automobilistes à la plus grande prudence et à plus de responsabilité.