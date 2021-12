Agression à la seringue à Lille : Clara Arnoux lance un appel à témoignage

Clara Arnoux, 21 ans, vendeuse à Lille, a déposé plainte après avoir été droguée et violée à Lille. Un homme l'a abordée dans le secteur de République et l'a piquée avec une seringue, ce qui lui a fait perdre connaissance. Une pétition et un appel à témoignage sont lancés.

Son histoire a fait le tour des réseaux sociaux. Clara Arnoux témoigne à visage découvert dans une vidéo publiée sur Konbini qui a été visionnée des millions de fois.

Clara Arnoux a 21 ans, elle est vendeuse à Lille. Elle a été agressée à Lille, dans le secteur de République, il y a un peu plus d'un mois. Elle a déposé plainte après avoir été droguée et violée dans le secteur de République. Un homme l'a abordée alors qu'elle rentrait d'une soirée avec ses collègues. Il l'a piquée avec une seringue, ce qui lui a fait perdre connaissance avant d'être agressée et violée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus de 16 000 signatures

En délivrant son témoignage et grâce à une pétition, cette lilloise espère libérer la parole et interpeller les pouvoirs publics. Ce samedi, le texte comptabilise plus de 16 000 signatures.

"Si j'en parle c'est pas seulement pour moi, c'est pour toutes les filles qui vivent à Lille, toutes les filles qui sortent ou rentrent chez elle le soir, pour les filles qui vivent quoi."

Cette lilloise reçoit chaque jours des dizaines de témoignages de victimes, "des filles qui ont été droguées en boîte à Lille et ailleurs en France, des filles qui ont été agressées sexuellement aussi." Clara Arnoux espère que d'autres victimes oseront prendre la parole pour mettre en lumière une insécurité ambiante, "la pétition est _un moyen de pression, de montrer que nous sommes beaucoup à considérer qu'il y a un problème de sécurité à Lille_. Plus il y aura de signatures, plus les gens se sentiront légitimes de témoigner et d'aller porter plainte."

La mère de Clara Arnoux a écrit à la maire, Martine Aubry. Début janvier, Clara et ses parents seront reçus par l'adjoint à la sécurité de la mairie de Lille.