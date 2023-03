Lille : des hackers revendiquent la cyberattaque de la mairie et diffusent des données

Des hackers ont revendiqué ce lundi 27 mars, l'attaque informatique qui a touché la mairie de Lille début mars. Dans un communiqué, la ville de Lille explique que le groupe hackers "Royal" a orchestré la cyberattaque. Ce groupe qui évolue dans la malveillance numérique depuis septembre 2022 a annoncé officiellement être l'auteur de cette attaque et a diffusé des données ce matin sur internet.

Les pirates informatiques ont diffusé 305 gigaoctets de données volées sur internet

Vers 9 heures, le groupe Royal a commencé à diffuser une partie des données volées, selon le spécialiste nordiste en cybersécurité Damien Bancal : "Ils ont commencé à diffuser plusieurs gros fichiers qui contiennent énormément de dossiers. En poids, c'est l'équivalent de 150 blu-ray qu'ils ont volé à la mairie de Lille. Pour le moment on ne sait pas ce qu'il y a dedans puisqu'ils sont compactés."

Ce qui inquiète d'autant plus ce spécialiste en cybersécurité c'est que les pirates ont annoncé avoir diffusé seulement 10% de ce qu'ils ont volé : "Moi je suis assez étonné de la masse d'information dérobée."

"D'autres pirates vont venir se servir maintenant que les données sont en ligne"

Ces données sont désormais en ligne, et de nombreuses personnes sont en train de les télécharger, comme l'explique Damien Bancal : "L'un des fichiers indique qu'il faut six jours pour le télécharger. Cela signifie qu'il est très lourd mais aussi qu'il y a d'autres personnes qui le téléchargent. Il y a plein de petits pirates informatiques qui copient les données. Si dedans il y a des données personnelles, des mails, des numéros de téléphone et bien ces données sont perdues."

Le groupe Royal est un groupe connu parmi les groupes dédiés à la prise d'otage informatique : "Ils sont connus depuis septembre 2022 parce qu'ils ont déjà énormément d'actes de malveillance à leur actif. Plus de 200 entreprises ont été victimes de ces pirates informatiques. Ils ont créé un logo, une marque, ils sont dans le marketing de la malveillance", précise Damien Bancal. Parmi les victimes notamment de ce groupe, il y a selon ce spécialiste, des mairies aux Etats-Unis et en Allemagne, des sociétés françaises dédiées à l'industrie.