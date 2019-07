Lille : des mineurs de 11 et 17 ans mis en examen pour viol en réunion

Lille, France

Les faits remontent au mois de janvier dernier. Il est environ 21h30 sur l'esplanade du Champ de mars à Lille, une femme rentre chez elle le long du canal de la Deûle quand deux jeunes hommes l'agrippent dans un coin obscure. L'un d'eux fouille son sac pour lui voler ses affaires; l'autre la viole et s'empare de ses bijoux. La femme porte plainte quelques heures plus tard.

De très jeunes suspects

Les indices pour retrouver ses agresseurs sont alors très minces mais des traces ADN sont prélevées sur les affaires de la victime. Sept mois plus tard, les enquêteurs parviennent enfin à un recoupement. Lundi 22 juillet, un premier suspect est donc interpellé, passe immédiatement aux aveux et dénonce le deuxième, arrêté deux jours plus tard. Tous les deux sont mis en examen mercredi pour viol en réunion et vol avec violence en réunion.

Une affaire particulièrement marquante en raison de l'âge des suspects. L'auteur présumé du viol a 17 ans, il a été placé en détention provisoire ; son complice lui est âgé de 11 ans seulement. Il a été laissé libre placé sous liberté surveillé préjudicielle, un régime réservé aux mineurs.