Deux mères d'enfants handicapés sont montées, ce mercredi à trois heures du matin, en haut d'une grue de 60 mètres de haut, près du Zénith de Lille. Elles dénoncent le manque d'auxiliaires de vie scolaires et ne descendront qu'après avoir obtenu un engagement du gouvernement.

Depuis ce mercredi, à trois heures du matin, deux femmes d'une trentaine d'années sont installées dans la cabine d'une grue, à 60 mètres de haut, près du Zénith de Lille, sur le chantier du futur siège de la métropole Européenne. Toutes deux mères d'enfants handicapés, elles veulent ainsi alerter la secrétaire d'Etat chargée du handicap sur la situation de plusieurs familles qui n'ont pas d'auxiliaires de vie scolaire.

Un millier d'enfants non scolarisés dans la région

"On estime que cette année, environ 10.000 enfants handicapés n'ont pas fait leur rentrée en France, près d'un millier dans le Nord-Pas-de-Calais", affirme Pascal Duval, président du Collectif Citoyen Handicap" à l'origine de cette action et époux d'une des deux femmes mobilisées. Face au manque d'auxiliaires de vie (AVS), de nombreux parents renoncent à scolariser leurs enfants. Ce père de deux jumeaux autistes pense avoir la solution, "Il y a énormément d'éducateurs spécialisés qui sont au chômage, on demande à ce qu'ils soient recrutés."

Tous ceux qui montent sur des grues obtiennent ce qu'ils veulent, Pascal Duval du Collecti Citoyen Handicap

Le collectif de parents préparait cette action depuis plusieurs semaines, après avoir sollicité, en vain, les autorités. "Madame Cluzel (secrétaire d'Etat chargée du handicap, ndlr), botte en touche de façon systématique, le ministre de l'éducation nationale aussi. Le rectorat de Lille ne semble pas vouloir nous répondre. On passe à des solutions plus extrêmes", explique Pascal Duval. Lui et son épouse Miryem avaient d'ailleurs déjà d'ailleurs obtenu la scolarisation de leur deux garçons à Mons en Baroeul après être montés sur une grue à Lilles Fives, en février 2016,"ça a fonctionné pour nous, ça a fonctionné pour une maman à Strasbourg. Tous ceux qui montent sur des grues obtiennent ce qu'ils veulent".

On a de quoi tenir une semaine voire deux, c'est très confortable, Miryem, mère de jumeaux autistes

Pascal Duval et d'autres parents militants seront reçus ce mercredi à 14h30 en préfecture du Nord. Mais les deux mamans activistes ont déjà prévenu qu'elles ne redescendraient pas sans avoir obtenu un engagement de la part du gouvernement. "On a de quoi tenir une semaine voire deux, c'est très confortable", confiait ce midi au téléphone Myriem Duval, perchée à 60 mètres de haut.