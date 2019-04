Lille : deux militants nordistes anti-spécistes condamnés à dix et six mois de prison ferme

Cyrile, 23 ans et Mathilde, 29 ans, ont été condamnés lundi à dix mois et six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Lille. Les deux militants anti-spécistes nordistes ont été reconnus coupable d'une quinzaine de dégradations de boucheries et de restaurants dans la métropole lilloise.

Lille, France

Ils avaient vandalisé et incendié une quinzaine de boucheries et restaurants dans la métropole lilloise en décembre et en janvier dernier. Deux militants anti-spécistes ont été condamnés lundi à de la prison ferme par le Tribunal correctionnel de Lille. Dix mois pour Cyrile, 23 ans et six mois pour Mathilde, 29 ans. Des peines conformes aux réquisitions du parquet mais qui sont aménageables, sans mandat de dépôt. Les deux Nordistes sont donc libres et n'iront pas en prison. Deux autres femmes, moins impliquées dans cette série d'attaque, écopent de 6 mois de prison avec sursis.

"Un point d'arrêt" ?

"Leur personnalité a joué en leur faveur" s'est félicité Maître Muriel Ruef, avocat des deux principaux prévenus. "Ce sont des jeunes gens qui n'ont jamais été condamnés et qui ne sont pas des personnes dont la dangerosité nécessite qu'on les renvoie en prison" assure-t-elle. Du côté des parties civiles, au contraire, on considère que les peines sont "clémentes". "Nous espérons que cette audience aura le mérite de mettre un point d'arrêt aux agissements qui ont été perpétrés" a déclaré Maître Damien Legrand, avocat du Syndicat nordiste des Bouchers, rappelant que cette audience était inédite en France par son ampleur.

Des milliers d'euros d'indemnisation

Les deux principaux prévenus ont également été condamnés à verser plusieurs provisions d'indemnisations aux commerces visés, notamment 20 000 euros pour les gérants de la Boucherie à Marcq-en-Baroeul. "Le restaurant n'a toujours pas rouvert depuis son incendie en décembre" a rappelé l'avocate des gérant. "Cette somme va leur permettre de payer le salaire des dix employés et de compenser les frais liés à la sécurisation du commerce" s'est réjoui Maître Sylvie Van Engelandt. Le montant total des indemnisations pour tous les commerces visés sera fixé en décembre prochain lors d'une audience pour intérêts civils.

Ce lundi soir, seule une prévenue, celle qui écopé de la peine la plus faible, a annoncé son intention de faire appel.