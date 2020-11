Lille: deux personnes en détention provisoire pour proxénétisme aggravé, 6 victimes dont des mineures

Le vendredi 20 novembre, une jeune femme de 23 ans et un jeune mineur ont été placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés de proxénétisme aggravé sur 6 jeunes filles, dont des mineures. Les faits se seraient produits pendant plusieurs mois, dans la métropole lilloise et à Paris.

Les victimes sont six jeunes filles. Elles ont entre 15 et 23 ans. Deux personnes, une femme de 23 ans et un garçon, mineur, sont soupçonnés de proxénétisme aggravé : ils ont été placés en détention provisoire par le tribunal judiciaire de Lille, le vendredi 20 novembre. La procureure de la République de Lille l'annonce le 25 novembre dans un communiqué.

Tout a commencé par une altercation le 22 septembre. Deux adolescentes se sont réfugiées dans un magasin de Lille, menacées par une jeune femme. Une enquête est alors ouverte, confiée à la brigade des mœurs. Les policiers de la Sureté urbaine de Lille remontent le fil. Les deux jeunes filles ont été contraintes à se prostituer par un homme et une femme, rencontrées lors d'une soirée au début de l'été.

Ces deux individus identifiés, les enquêteurs découvrent que, via des annonces, six jeunes filles se sont prostituées, dans des hôtels et des appartements de location dans la métropole lilloise ou à Paris. Elles étaient surveillées par les deux suspects, qui récupéraient ensuite la totalité des gains.