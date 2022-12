Lille : en plein match, 70 supporters évacués du bar la Kâse après une fausse alerte d'effondrement

"En plein match, une fille a crié 'ça va s'effondrer, ça va s'effondrer !' alors qu'en fait il n'y avait aucun problème." Alors qu'il diffusait la finale de la coupe du monde de football entre la France et l'Argentine dans son bar, Alexandre Topieul a vu les pompiers débarquer devant son établissement pour un risque d'effondrement.

"La fille a alerté les secours parce qu'elle sentait le plancher bouger... mais c'est normal, quand 70 personnes sautent dessus en criant, ça bouge un peu, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'inquiéter", continue le gérant de La Kâse, rue du Faisan, à Lille. Alors que le match prend une tournure inattendue avec le retour en force des Bleus, la supportrice provoque un mouvement de panique générale dans le bar.

Aucun risque d'effondrement

Finalement, les pompiers dépêchés sur place décident d'évacuer toute la salle. Les experts de la Mairie de Lille examinent alors les lieux avant de lever le doute : le bar, selon eux, ne présente aucun risque d'effondrement et les locaux sont conformes. Selon la mairie de Lille, les supporters évacués ont ensuite regagné leur logement.

"On a perdu la fin du match en terme de chiffre d'affaires, mais bon, on va essayer d'oublier ce mauvais souvenir, ajoute Alexandre Topieul, déçu de l'issue de la soirée. Sur le coup, on a décidé de fermer pour ce dimanche soir parce que ça nous a fait un coup au moral mais on rouvrira nos portes dès mardi, comme d'habitude. Tout va bien."

Depuis l'effondrement des deux immeubles rue Pierre Mauroy en novembre, dans l'hypercentre de Lille, la ville a reçu plus de 129 signalements de ce type qui ont donné lieu à une soixantaine de visites sur place. La plupart ont abouti à des levées de doutes.