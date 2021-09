Lille : 8 ans de prison requis contre le commanditaire d'un réseau de passeurs

Des peines de 2 à 8 ans de prison ferme et des amendes de 10.000 à 100.000 euros ont été requises ce vendredi 17 septembre à Lille à l'encontre de 21 prévenus, soupçonnés de faire partie d'un réseau de passeurs entre la France et l'Angleterre.

Les chauffeurs pouvaient transporter entre une et quatre personnes, la plupart du temps depuis le port de Calais

Ils auraient organisé le transport illégal en camion de migrants entre la France et l'Angleterre entre 2016 et 2019. Des peines de 2 à 8 ans de prison ferme et des amendes de 10.000 à 100.000 euros ont été requises ce vendredi 17 septembre à Lille à l'encontre de 21 prévenus, soupçonnés de faire partie d'un réseau de passeurs. Ils comparaissent devant la juridiction interrégionale spécialisée de Lille.

Parmi les prévenus, figurent des organisateurs présumés du réseau, des responsables d'entreprises de transport, des chauffeurs ou encore des convoyeurs. Au total, 24 personnes doivent être jugées, mais trois autres seront jugés lors d'un autre procès.

259 passages menés par ce réseau

Lors de l'enquête, les écoutes mises en place par la justice sur de nombreuses lignes ont permis de comptabiliser 259 passages menés par ce réseau, dont 167 réussis, permettant d'estimer le nombre de migrants arrivés en Angleterre à 327, pour 140 interceptés en France.

Ces écoutes ont aussi révélé les tarifs des traversées : 10.000 à 12.000 livres (de 11.700 à 14.000 euros) par adulte, légèrement moins pour un enfant. Au total, près de 4 millions de livres (4,7 millions d'euros) auraient été générés par ce trafic.

8 ans de prison requis contre l'un des commanditaires

L'enquête débute en août 2018 avec l'arrestation d'un chauffeur de poids-lourd roumain sur le port de Calais. Trois migrants kurdes sont découverts cachés à l'intérieur du véhicule. L'exploitation des lignes téléphoniques permet alors de remonter vers plusieurs ressortissants roumains et jusqu'aux commanditaires présumés du réseau, dont l'un est basé en Grande-Bretagne.

Celui-ci comparaît depuis lundi devant la JIRS de Lille. La procureure a requis à son encontre 8 ans de prison, 100.000 euros d'amende, ainsi qu'une interdiction définitive de se rendre sur le territoire français pour "aide à l'entrée et au séjour en bande organisée" et "blanchiment d'argent en bande organisée".