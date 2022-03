Lille : la cour de cassation confirme l'interdiction de signes religieux pour les avocats

La cour de cassation a rendu son arrêt, ce mercredi 2 mars, concernant le port de signes religieux par des avocats portant la robe noire. Elle avait été saisie par une élève-avocate, et un avocat du barreau de Lille, qui contestaient le nouveau règlement intérieur imposé par le conseil de l'ordre.

La cour de cassation a rejeté, ce mercredi, le pourvoi d'un avocat lillois et d'une élève avocate. Tous deux contestaient la modification du règlement intérieur de l'ordre des avocats de Lille, interdisant tout port de signes "manifestant ostensiblement une appartenance, une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique", avec la robe d'avocat. Une disposition que l'avocat et son élève estiment discriminatoire, et contraire à la liberté religieuse.

Interdiction de porter le voile avec la robe d'avocat

La jeune femme avait, en 2018, souhaité prêter serment avec son foulard islamique, et la polémique avait entrainé cette interdiction dans le règlement intérieur en 2019. En juillet 2020 la cour d'appel de Douai avait jugé que l'ordre des avocats de Lille avait agi en toute légalité, ce que vient donc de confirmer la cour de cassation. Un arrêt qui rend cette décision définitive.

La justice estime en effet que l'uniformité du costume d'avocat permet l'égalité entre eux, et donc entre les justiciables, et garantit un procès équitable.