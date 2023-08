Lille : la friche Saint-Sauveur évacuée par les forces de l'ordre

L'évacuation de la friche Saint-Sauveur a débuté ce mardi matin à 7 heures, à Lille. Depuis l'aube, un important déploiement de force de l'ordre entoure cet espace de 23 hectares qui doit faire l'objet d'une réhabilitation.

Selon la préfecture du Nord, 8 occupants de ce "campement illicite", soit "toute les personnes présentes sur place" ont été évacuées "sans difficulté particulière".

Entre 30 et 50 migrants vivaient ces dernières semaines dans ce campement illicite. © Radio France - Hélène Fromenty

Parmi eux, une femme a été confiée à la protection civile, pour une prise en charge sanitaire, et 7 hommes dont la situation va être examinée au cas par cas. Dans un premier temps, il s'agit de vérifier leur identité, car certains n'ont pas de papiers.

Décision de justice

La préfecture rappelle que cette évacuation fait suite à une décision de justice puisqu'un arrêté d'expulsion a été pris cet été à la demande de la métropole européenne de Lille.

Ces dernières semaines, entre 30 et 50 migrants et sans abris vivaient dans cette zone où se déroulent de nombreux trafics de drogue et de prostitution, notamment. Il est probable qu'à l'approche de l'expulsion, plusieurs personnes aient quitté les lieux.

L'entreprise chargée d'installer les nouvelles barrières est déjà sur place. © Radio France - Hélène Fromenty

La friche va maintenant être sécurisée, avec l'installation de grilles, pour éviter toute réinstallation. Un nouveau quartier doit être construit sur ce terrain de 23 hectares avec entre autre 2.500 logements, et une piscine olympique.