Lille : la police intervient pour une soirée rassemblant une cinquantaine d'étudiants

C'est typiquement ce que le gouvernement cherche à éviter en instaurant un couvre-feu dans la métropole Lilloise à compter de ce weekend. Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1 heure du matin, la police nationale est intervenue rue Colbert, quartier Vauban à Lille, pour une soirée étudiante générant un important tapage nocturne.

Après deux signalement à cause du bruit, les fonctionnaires ont constaté qu'une cinquantaine d'étudiants étaient en train de festoyer dans les caves d'un immeuble.

Le couvre-feu n'étant pas encore en vigueur à Lille, et la fête s'est déroulée dans un espace privé, mais l'organisateur de la soirée a quand même été verbalisé pour nuisance, un délit normalement puni d'une amende de 68 euros.

Les participants ont quitté les lieux sans incident, selon les services de police.

Couvre-feu dès ce vendredi soir

Le couvre-feu sera en place à compter de ce vendredi soir à Lille et dans les villes de la métropole. A minuit, on ne pourra plus sortir dans l'espace public sauf exception. Dès samedi l'interdiction sera valable entre 21 heures et 6 heures du matin.

Les rassemblements à plus de 6 personnes dans l'espace privé seront aussi interdits, sous peine d'une amende de 135 euros.